என் கனவுக் கண்ணன்.. அரவிந்த் சாமிக்கு ஹார்ட்டீன் விட்ட குஷ்பு.. டிரெண்டாகும் க்யூட் புகைப்படங்கள்!

சென்னை: அரவிந்த் சாமி உடன் நடிகை குஷ்பு எடுத்துக் கொண்ட லேட்டஸ்ட் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டு மை ட்ரீம் என கேப்ஷன் போட்டுள்ளார். அந்த போட்டோக்களை பார்த்த ரசிகர்களும் சினிமா பிரபலங்கள் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கு என கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

நடிகை குஷ்பு சமீபத்தில் விஜய்யின் வாரிசு படத்தில் நடித்திருந்தார். ரியாலிட்டி ஷோ, சின்னத்திரை, சினிமா, தயாரிப்பு என படு பிசியாக இயங்கி வருகிறார் குஷ்பு.

வாரிசு படத்தில் அவர் நடித்த காட்சிகள் கடைசி நேரத்தில் முழுவதுமாக எடிட் செய்யப்பட்டு விட்டது ரசிகர்களை அப்செட் ஆக்கியது.

என் சின்னக்குட்டி வளர்ந்துவிட்டாள்...மகளின் பிறந்த நாளுக்கு அழகாக வாழ்த்து சொன்ன குஷ்பு !

English summary

Khushbu shares photo with Aravind Swamy and captioned "How can one not fall in love with this man?? My dream #ArvindSwamy" with plenty of heart emojis makes fans happy.