22வது திருமண நாளிலும் எவ்ளோ ரொமான்ஸ் பாருங்க.. சுந்தர் சிக்கு சூப்பராக வாழ்த்து சொன்ன குஷ்பு!

சென்னை: இயக்குநர் சுந்தர் சி மற்றும் நடிகை குஷ்பு தங்களது 22வது திருமண நாள் விழாவை இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் சுந்தர் சி உடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து நடிகை குஷ்பு காதலுடன் திருமண நாள் வாழ்த்துக் கூறி பதிவிட்டுள்ள பதிவு பலரது பார்வைகளை கவர்ந்து வருகிறது.

சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் தலைவர்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் இந்த நட்சத்திர தம்பதியினருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

Khushbu tweeted, “From there to now. Literally have spent half of my life with you. Couldn't have asked for anything more. People didn't give us a year, n here we are celebrating our 22nd wedding anniversary. Love you. Life with you is a bliss. #HappyAnniversary my love. Many more years to go”.