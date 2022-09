பிரபு தோளில் சாய்ந்து சிரிக்கும் குஷ்பு.. அந்த பக்கம் யாரு தெரியுமா? வாரிசு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் க்ளிக்ஸ்

சென்னை: ராஷ்மிகா மந்தனா தான் விஜய்யுடன் எடுத்த செல்ஃபி போட்டோவை போடுவாரா.. நான் என் ஹீரோக்களோட போட்டோ போடுறேன்னு குஷ்பு வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

இந்த சைடு சின்னத்தம்பி, அந்த சைடு நாட்டாமை நடுவில் குஷ்பு என வாரிசு படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்த போட்டோக்களை வெளியிட்டுள்ளார் நடிகை குஷ்பு.

வாரிசு படத்தின் 100வது நாள் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிலையில், ஏகப்பட்ட போட்டோக்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அப்பாவுக்கு தெரியாம தான் இந்த விஷயத்தை கத்துக்கிட்டேன்.. சுவாரஸ்ய தகவலை பகிர்ந்த சினம் அருண்விஜய்!

English summary

Khushbu Sundar shares photos with Varisu co actors Prabhu and Sarathkumar in her instagram page and getting more likes and comments. Before Rashmika Mandanna shares a cute selfie with actor Vijay also trending in social media.