பொத்தி வச்ச காதல்... திடீரென திருமண ஏற்பாடு... ட்ரெண்டாகும் நட்சத்திர ஜோடியின் ரகசிய போட்டோஸ்

மும்பை: 2014ம் ஆண்டு வெளியான ஃபிக்லி திரைப்படத்தில் நாயகியாக அறிமுகமானவர் கியாரா அத்வானி.

கிரிக்கெட் வீரர் தோனியின் பயோபிக் திரைப்படத்தில் சாக்‌ஷி கேரக்டரில் நடித்து மிகப் பெரிய அளவில் பிரபலமானார்.

கியாரா அத்வானிக்கும் பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் சித்தார்த் மல்ஹோத்ராவுக்கும் இடையே காதல் என செய்திகள் வெளியாகி வந்தன.

இதனை இருவரும் மறுத்து வந்த நிலையில், தற்போது திருமணத்திற்காக மும்பையில் இருந்து ராஜஸ்தான் கிளம்பி சென்ற கியாரா அத்வானியின் புகைப்படங்கள் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Bollywood stars Sidharth Malhotra and Kiara Advani are said to be dating. In this case, both of them will get married on the 6th. For this, the photos of Kiara Advani leaving for Rajasthan from Mumbai airport are trending.