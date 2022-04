4வது திருமணத்துக்கு தயாரான கிம் கர்தாஷியன்.. 28 வயது நபரை டேட்டிங் செய்யும் 41 வயது சூப்பர் மாடல்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரியங்கா சோப்ராவை போலவே இளம் வயது நபரை காதலித்து வருகிறார் நடிகை கிம் கர்தாஷியன்.

இதுவரை 3 பிரபலங்களை திருமணம் செய்து விவாகரத்து செய்த நிலையில், 28 வயது காமெடியன் பீட் டேவிட்சன் உடன் இரவு நேர டேட்டிங் சென்ற புகைப்படங்களை பகிரங்கமாக ஷேர் செய்துள்ளார் சர்வதேச சூப்பர் மாடலான கிம் கர்தாஷியன்.

3வது கணவர் கன்யே வெஸ்ட் உடன் சமீபத்தில் விவாகரத்தான நிலையில், அடுத்ததாக இளம் வயது காதலருடன் லிவிங் டுகெதர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறாராம்.

English summary

Kim Kardashian shares night dating photos with Pete Davidson in her instagram page. Recently She divorced her 3rd husband Kanye West and now she plans to do her next marriage with Comedian Pete Davidson.