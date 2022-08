கோச்சடையான் படத்திற்காக கடன் பெற்ற விவகாரம்: லதா ரஜினிகாந்த் மீதான வழக்கில் 3 பிரிவுகள் ரத்து

பெங்களூரு: ரஜினிகாந்தின் 'கோச்சடையான்' படத்தை மீடியா ஒன் எண்டர்டெயிண்மெண்ட் முரளி தயாரித்திருந்தார்.

பட தயாரிப்புக்காக 'ஆட் பீரோ' நிறுவனத்தை சேர்ந்த அபிர்சந்த் நஹாவரிடம் ரூ.6.2 கோடி கடன் பெற்றிருந்தார்.

இதற்காக முரளி தாக்கல் செய்திருந்த ஆவணங்களுக்கு, ரஜினியின் மனைவி லதா உத்தரவாத கையெழுத்து போட்டிருந்தார்.

A case related to the issue of financial dispute for the film Kochadaiiyaan. Karnataka High Court exempts Latha Rajinikanth on 3 counts due to lack of proper evidence. However, the order states that the case will be tried under Sec ( கோச்சடையான் படத்திற்கு கடன் பெற்ற விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு. உரிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், லதா ரஜினிகாந்துக்கு 3 பிரிவுகளில் விலக்கு அளித்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு. எனினும் ஒரு பிரிவின் கீழ் வழக்கு விசாரணைவ இருக்கும் என்று உத்தரவு )