யுவன் கொடுத்த மெலடி ட்ரீட்: காஃபி வித் காதல் படத்தில் இருந்து மனதை வருடும் நாளைய பொழுது பாடல் ரிலீஸ்

சென்னை: சுந்தர் சி இயக்கத்தில் காஃபி வித் காதல் திரைப்படம் வேகமாக உருவாகி வருகிறது.

ஜீவா, ஜெய், ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இந்தப் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார்.

தற்போது 'காஃபி வித் காதல்' படத்தில் இருந்து யுவனின் இசையில் மூன்றாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

