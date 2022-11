குஸ்தி போட ரெடியாகும் விஷ்ணு விஷால்..“கட்டா குஸ்தி“புது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

சென்னை : நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிக்கும் கட்டா குஸ்தி திரைப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது.

முன்னணி நடிகரான விஷ்ணு விஷாலுக்கு வெண்ணிலா கபடி குழு வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.

அதனை தொடர்ந்து குள்ளநரி கூட்டம், நீர்ப்பறவை, முண்டாசுப்பட்டி, ஜீவா, இன்று நேற்று நாளை, ராட்சசன் என நல்ல படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடையே நல்ல நடிகர் என்ற இடத்தை பிடித்தார் விஷ்ணு விஷால்.

English summary

The first look poster of Vishnu Vishal’s upcoming film Gatta Kusthi was released on social media. The film will release as Matti Kusthi in Telugu.