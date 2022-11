பிரபாஸை திருமணம் செய்ய விரும்புகிறேன்..நச்சுனு ஆசையை சொன்ன நடிகை..இப்போ டேட்டிங் போனது உண்மையா?

சென்னை : பாகுபலி நடிகர் பிரபாஸை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதாக பிரபல நடிகை ஒருவர் பேட்டியில் கூறி உள்ளது தற்போது பேசுபொருளாகி உள்ளது.

தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களுக்கு மட்டுமே பரீச்சியமான நடிகராக இருந்த பிரபாஸ். பாகுபலி படத்திற்கு பிறகு இந்தியா மட்டுமில்லாமல் இந்தியா தாண்டியும் பிரபலமானார்.

தெலுங்கு, தமிழைத் தாண்டி இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் பிரபாஸுக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.

English summary

Prabhas and Kriti Sanon, who are currently working together on the highly anticipated pan-Indian film Adipurush. Kriti Sanon in an interview is seen saying if she ever gets a chance she would marry Prabhas.