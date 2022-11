‘டிடி‘க்கே கட்டிப்புடி வைத்தியமா?..இணையத்தில் டிரெண்டாகும் புகைப்படம்!

சென்னை : பிரபல தமிழ் சினிமா மற்றும் தொலைக்காட்சி நடிகை திவ்ய தர்ஷினி நடிகை குஷ்புவுடன் எடுத்த சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார்

சின்னத்திரையில் பல வருடங்களாக முன்னணியில் இருக்கும் தொகுப்பாளர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் டிடி என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படுவர் திவ்யதர்ஷினி.

கலகலப்பாக நிகழ்ச்சியை கொண்டு செல்லும் அவரது ஸ்டைலுக்கு என பெரும் ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. பக்கா எண்டெர்டெய்னரான டிடிக்கு பிரபலங்கள் பலரும் ரசிகர்களாக உள்ளனர்.\

மாயாவாக கலக்க காத்திருக்கும் திவ்ய பாரதி.. பாய் பிரெண்ட் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா?

English summary

Divyadarshini the most popular television personality in Kollywood is friends with most top heroes and heroines in the South.Kushboo pictures with Divyadarshini trending on social media