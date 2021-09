அரண்மனை 3 ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு... குஷ்பு வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்

சென்னை : காமெடி, குடும்ப, பொழுதுபோக்கு பேய் படமாக அரண்மனை 3 படத்தை இயக்கி உள்ளார் சுந்தர்.சி. அரண்மனை படத்தின் மூன்றாம் பாகமாக தயாராகி உள்ளது அரண்மனை 3. கடந்த ஆண்டே முடிக்கப்பட்டுவிட்ட இந்த படம், தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டதால் ரிலீஸ் செய்யப்படாமல் இருந்தது.

அரண்மனை 3 படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் ஏப்ரல் மாதமே வெளியிடப்பட்டது. மே 14 ம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்குள் கொரோனா இரண்டாம் அலை, லாக்டவுன் காரணமாக தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டதால் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது.

ஆர்யா, ஆண்டிரியா, ராஷி கன்னா ஆகியோர் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் 2020 ம் ஆண்டின் இறுதியிலேயே முடிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த படத்தை குஷ்புவின் அவினி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தான் தயாரித்துள்ளது. படத்தை ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு விரும்பாததால் தியேட்டர் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கிறது.

English summary

Kushbu who is the producer of aranmanai 3 today confirmed that movie will release worldwide on october 14 th. kushbu's avini creations joind hands with udhayanidhi stalin's red giant movies for the first time to release this movie.