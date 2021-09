யு/ஏ சான்று பெற்ற அரண்மனை 3...ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த குஷ்பு

சென்னை : சுந்தர்.சி இயக்கிய அரண்மனை படத்தின் மூன்றாம் பாகமாக தயாராகி உள்ளது அரண்மனை 3. தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் செய்வது என சுந்தர்.சி உறுதியாக இருந்ததால், கடந்த ஆண்டே முடிக்கப்பட்டும் ரிலீஸ் செய்யப்படாமல் உள்ளது.

காமெடி, த்ரில்லர், பேய் படமாக உருவாகி உள்ள அரண்மனை 3 படத்தின் ஃபஸ்ட்லுக் போஸ்டர் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் ஏப்ரல் மாதமே வெளியிடப்பட்டது. மே 14 ம் தேதி படத்தை ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால் அதற்குள் கொரோனா இரண்டாம் அலை, லாக்டவுன் காரணமாக தியேட்டர்கள் மூடப்பட்டதால் படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளி போய் கொண்டிருக்கிறது.

சிரிச்சது ஒரு குத்தமாய்யா.. பிக் பாஸ் ஜூலியை ஒரே ஒரு எபிசோடில் ஓவர் டேக் செய்த விஜே பார்வதி!

ஆர்யா, ஆண்டிரியா, ராஷி கன்னா ஆகியோர் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் 2020 ம் ஆண்டின் இறுதியிலேயே முடிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்த படத்தை குஷ்புவின் அவினி கிரியேஷன்ஸ் நிறுவனம் தான் தயாரித்துள்ளது. படத்தை ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு விரும்பாததால் தியேட்டர் ரிலீசுக்காக காத்திருக்கிறது.

English summary

Aranmanai 3 received U / A certification. So, the film crew is planning to release the film in theaters on October 13, the weekend of the Ayudha Pooja holiday. Khushboo, the producer of the film, shared on Twitter that the film is set to release on a festive day next month as festival damakka.Fans congratulate for the movie's grand success.