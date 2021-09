விநாயகர் சதுர்த்தியை லாபம் படத்துடன் கொண்டாட தயாராகும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : நடிகர் விஜய் சேதுபதி இப்போது தமிழ் சினிமாவை தொடர்ந்து தெலுங்கு மலையாளம் மற்றும் இந்தி படங்களிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி அடுத்தடுத்த படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

தன்னுடைய படங்கள் வெறும் படங்களாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது சமூக அரசியலையும் பேச வேண்டும் என ஒரு படத்திலும் வலியுறுத்தி வரும் இயக்குனர் எஸ்பி ஜனநாதன் இயக்கத்தில் விஜய்சேதுபதி இப்பொழுது லாபம் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

எஸ்பி ஜனநாதன் மற்றும் விஜய் சேதுபதி கூட்டணி இரண்டாவது முறையாக இணைந்து இருக்கும் இப்படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிக அளவில் இருக்கும் நிலையில் செப்டம்பர் 9ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தியுடன் கொண்டாட ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.

இம்முறையும் விஜய் டிவி புராடெக்ட்ஸ்.. பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள் என்ட்ரி கொடுக்கும் பிரபல தொகுப்பாளினி?

English summary

Vijay sethupathi's laabam will confirmed theatrical realease on the occassion of vinayagar chadurthi. this movie was directed by late director jananathan. initially this movie was planned to release in ott. now makers changed their plan.