“கனெக்ட்“ வெற்றிப்படமாக்கிய ரசிகர்களுக்கு நன்றி…அறிக்கை வெளியிட்டு நெகிழ்ந்த நயன்தாரா!

சென்னை : கனெக்ட் திரைப்படத்தை வெற்றிப்படமாக்கிய ரசிகர்களுக்கு நடிகை நயன்தாரா இதயப்பூர்வமான நன்றி கூறி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

நயன்தாரா, வினய், சத்யராஜ், அனுபம் கேர் நடிப்பில் அஸ்வின் சரவணன் இயக்கிய திரைப்படம் கனெக்ட். இப்படம் டிசம்பர் 22ந் தேதி திரையரங்கில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது.

99 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய திகில் திரில்லிங் நிறைந்த திரைப்படமாக இந்த படத்தை, ரௌடி பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது.

ரசிகர்களுடன் கனெக்ட் படம் பார்க்க நினைத்த நயன்தாரா... கடைசியில இப்படியா ஆகணும்!

English summary

Nayanthara conveyed her heartfelt gratitude to everyone associated with Connect while also thanking fans for their support of the film.