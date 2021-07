வனிதா, பவர் ஸ்டார் ரொமான்ஸ்… நக்கலடித்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்!

சென்னை : வனிதா மற்றும் பவர் ஸ்டாரின் ரொமான்ஸ் புகைப்படத்தை பார்த்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் நக்கலடித்துள்ளார்.

இதை பார்த்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் ஆதரவாளர்கள், வனிதா போட்டோவுக்கு ஏன் கருத்து சொல்றீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டனர்.

இதையடுத்து, லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அந்த கமெண்டை நீக்கிவிட்டார்.

English summary

Vanitha and Powerstar posing with their cheeks and smiling faces has been circulating on social media. Lakshmi Ramakrishnan smiled when she saw the photos and put the tearful emoji in the comment box.