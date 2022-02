இசை அரசி.. சிறந்த பின்னணி பாடகி முதல் பாரத ரத்னா வரை.. லதா மங்கேஷ்கரின் விருதுகள் ஓர் பார்வை!

சென்னை: இந்திய இசையுலகின் ராணியாகவே 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆட்சி செய்து வந்த இசை ராணி லதா மங்கேஷ்கர் மறைவு ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

1959ம் ஆண்டு மதுமதி படத்திற்காக சிறந்த பின்னணி பாடகி விருது வென்றது முதல் 2001ம் ஆண்டு இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வரை வாழும் போதே அத்தனை விருதுகளையும் அள்ளி அசத்தியவர் இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல் லதா மங்கேஷ்கர்.

அவர் வாரிக் குவித்த முக்கிய விருதுகள் பற்றிய ஒரு சிறிய பார்வையை இங்கே பார்ப்போம்..

சோதனைகளை சாதனைகளாக்கிய லதா மங்கேஷ்கர்.. அரை நூற்றாண்டாக மாயக்குரலால் ரசிகர்களை கவர்ந்தார் !

Nightingale of India Lata Mangeshkar passed away on February 6 at 8:12 am at Breach Candy hospital. To honour her memory, we take a look at her numerous awards.