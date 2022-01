லதா மங்கேஷ்கர் இப்போ எப்படி இருக்கிறார்... டாக்டர் கொடுத்த ஹெல்த் அப்டேட்

மும்பை : ஐசியு.,வில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் பிரபல பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் உடல்நிலை தற்போது எப்படி உள்ளது என்பது பற்றிய அப்டேட்டை மருத்துவமனை டாக்டர் வெளியிட்டுள்ளார்.

மெலடி குயின், இந்திய நைட்டிங்கேல் என அனைவராலும் புகழப்படுபவர் லதா மங்கேஷ்கர். 1942ம் ஆண்டு தன்னுடைய 13வது வயதில் தன்னுடைய இசை பயணத்தை லதா மங்கேஷ்கர் துவக்கினார். கடந்த 80 வருடங்களாக பல்வேறு மொழிகளில் 30,000 க்கும் அதிகமான பாடல்களை அவர் பாடி உள்ளார்.

பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் எப்படி இருக்கிறார்... சகோதரி கொடுத்த ஹெல்த் அப்டேட்!

English summary

Doctors revealed health update of legendary singer lata mangeshkar. They said that still she is in ICU. Her health condition is stable. And they have requested the people to pray for her speedy recovery.