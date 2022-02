4 தலைமுறை பாடகர்களுடன் பாடிய லதா மங்கேஷ்கர்

1950 களில் முகேஷ், கிஷோர் குமார், பிறகு அவரது மகன்கள், 90 களில் புதிய வரவான பாடகர்கள், அதன் பின்னர் 2000 க்குப்பின் வந்த பாடகர்கள் என 4 தலைமுறை பாடகர்களுடன் பாடியுள்ளார் லதா மங்கேஷ்கர்.

1943 ம் ஆண்டு தனது 13வது வயதில் தனது திரையுலக இசைப்பயணத்தை துவக்கிய லதா மங்கேஷ்கர் ஏறக்குறைய 30 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 30,000 க்கும் அதிகமான பாடல்களை பாடி உள்ளார். தலை சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள், பாடகர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி உள்ளார் லதா மங்கேஷ்கர்.

இந்திய நைட்டிங்கேல் லதா மங்கேஷ்கர் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்த முதல்வர், சினிமா பிரபலங்கள்

Lata Mangeshkar has sang with four generations of singers. She has sung so many super hit duet songs. In her lifetime, she has sung in more than 30 languages. She made history in the recording of her songs.