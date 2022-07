சிவாஜி குடும்பத்தில் சொத்து பிரச்சனை...பிரபு, ராம்குமாருக்கு எதிராக சகோதரிகள் வழக்கு

சென்னை : தந்தை சொத்தில் பங்கு தராமல் ஏமாற்றிவிட்டதாக நடிகர் பிரபு, அவரது சகோதரர் ராம்குமார் மீது குற்றம் சாட்டி மறைந்த நடிகர் சிவாஜிகணேசனின் மகள்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர்.

மறைந்த பிரபல நடிகர் சிவாஜி கணேசன் பராசக்தி படத்தில் துவங்கி நுற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்துள்ளார். நடிகர் திலகம் என அனைவராலும் போற்றப்படும் சிவாஜி, நடிகராகவும் மட்டுமின்றி தயாரிப்பாளராகவும் இருந்தவர். இவருக்கு பிரபு,ராம்குமார் என இரு மகன்களும்; சாந்தி,ராஜ்வி என இரு மகள்களும் உள்ளனர்.

பிரபு, ராம்குமார் இருவருமே படங்களில் நடித்துள்ளனர். பிரபு தற்போது வரை பல படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். ராம்குமார், தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். சிவாஜி, பிரபுவை தொடர்ந்து முன்றாம் தலைமுறையாக நடிகர் விக்ரம் பிரபுவும் தற்போது பிரபல ஹீரோவாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Late actor Sivaji Ganeshan's daughters filed case against their brothers Prabhu and Ramkumar. They said that Prabhu and Ramkumar cheated them. They denied to give share their father's property. Not only Prabhu, his son Vikram Prabhu's name also included in this case.