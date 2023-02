டி.பி.கஜேந்திரன் எனும் நான்.. என்னப்பத்தி புக் போடுற அளவுக்கு ஒன்றுமில்லை.. இதுதான் நான்!

சென்னை: உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று உயிரிழந்த பிரபல தமிழ் சினிமா இயக்குநர் டி.பி. கஜேந்திரன் தன்னைப் பற்றி எழுதிய கட்டுரை சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

என்னை பத்தி புக் போடுற அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றுமே சாதிக்கவில்லை. இதுதான் நான் என டி.பி. கஜேந்திரன் தனது வாழ்க்கை பயணத்தை பற்றி மிகவும் விளக்கமாகவும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் சொல்லிய விஷயங்கள் தற்போது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடைசி வரை ரசிகர்களை கலகலப்பாக வைத்துக் கொண்ட இயக்குநர் டி.பி. கஜேந்திரன் அவரை பற்றி அவரே எழுதிய விஷயங்கள் குறித்து இங்கே காண்போம்..

அய்யோ ஆண்டவா.. இதோட நிறுத்திக்கோ.. டி.பி. கஜேந்திரன் மறைவு.. மனவேதனையில் மனோபாலா

English summary

Late Director and comedy actor TP Gajendran once wrote about his life history details trending in social media. He has worked under Legendary directors K Balachander and Visu and done many movies with Actor Prabhu.