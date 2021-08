என்ன சொல்றீங்க...தல 61 ஷுட்டிங் ஆரம்பிக்க போகுதா...எப்போ?

சென்னை : போனி கபூர், டைரக்டர் வினோத், அஜித் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் இரண்டாவது படமான வலிமை படத்தின் ஷுட்டிங் துவங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. ஆனாலும் இதுவரை படத்தை முடிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து பல தடைகளை சந்தித்து வருகிறது படக்குழு.

செம ஹாட் அப்டேட்...வலிமை இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு எப்போ தெரியுமா

இதனால் எப்படியும் படத்தை சீக்கிரத்தில் எடுத்து முடிக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது படக்குழு. கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து கொண்டே செல்வதால், இனியும் காத்திருக்க வேண்டாம் என படக்குழு முடிவு செய்து இறுதிக்கட்ட வேலைகளில் மும்முரமாக இறங்கி உள்ளது.

English summary

ajith again team up with director vinoth in thala 61. this movie shooting will start on october in hyderabad and pudhucherry. ajith fans celebrates this thala 61 hot update.