திருட்டு பிரின்ட்டில் பார்க்காதீங்க.. அடுத்த மாத வாடகைக்கே கஷ்டம்.. மாடத்தி இயக்குநர் வேண்டுகோள்!

சென்னை: மாடத்தி படத்தை இயக்கி உள்ள இயக்குநர் லீனா மணிமேகலை ரசிகர்களுக்கு உருக்கமான வேண்டுகோள் ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.

திருட்டு பிரின்ட்டில் மாடத்தி படத்தை பார்க்க வேண்டாம் என்றும், ஒடிடி தளத்தில் உரிய டிக்கெட் வாங்கி படத்தை பாருங்கள் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

நடந்தது என்ன? பிக்பாஸ் ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வனிதா வெளியேற காரணம் இதுதான்.. வெளியானது தகவல்!

லீனா மணிமேகலையின் ட்வீட் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Director Leena Manimekalai on Maadathy movie piracy. She told, if fans watching her movie by paying tickets only she able to pay her house rent next month.