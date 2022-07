ட்விட்டரில் என்ட்ரி கொடுத்த அண்ணாச்சி...முதல் ட்வீட் என்ன தெரியுமா?

சென்னை : பிரபல தொழிலபரான லெஜண்ட் சரவணன், தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாகவும், தயாரிப்பாளராகவும் கோலிவுட்டிற்குள் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார். முதல் படத்திலேயே அனைவரின் கவனத்தையும் தன் மீது திருப்பி உள்ளார்.

ஆரம்பத்தில் விளம்பர படங்களில் டாப் ஹீரோயின்களுடன் நடித்து வந்த அண்ணாச்சி, தற்போது தானே ஹீரோ ஆகி உள்ளார். தி லெஜண்ட் படம் சையின்ஸ் ஃபிக்சிங் படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் ஜுலை 28 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

தி லெஜண்ட் படத்தில் டிரைலர், டிரைலர் வெளியீட்டு விழா, பாடல்கள் என அனைத்தும் சினிமா ரசிகர்களை பெரிய அளவில் கவந்து விட்டது. இதனால் தி லெஜண்ட் படம், ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் போன்ற டாப் ஹீரோக்களின் படங்களுக்கு இணையாக அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக மாறி உள்ளது.

English summary

Legend Saravanan enters in social media. He opened his account in twitter and shared the legend movie trailer as his first tweet. With in 24 hours Legend Saravanan gets almost 16,000 followers. Meanwhile still he didn't follow anybody.