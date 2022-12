மக்களும்.. மகேசனும் தான் முடிவு செய்யணும்.. அரசியல் என்ட்ரிக்கும் லெஜண்ட் சரவணன் ரெடியாகிறாரா?

சென்னை: தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் இந்த ஆண்டு கோலிவுட்டில் ஹீரோவாக அறிமுகமான லெஜண்ட் சரவணன் அரசியல் என்ட்ரி தொடர்பான கேள்விக்கு அளித்த பதில் பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

லெஜண்ட் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மூலம் ஜவுளி வியாபாரம் செய்து வந்த சரவணன் அண்ணாச்சி தனது கடையின் விளம்பரங்களில் ஹன்சிகா, தமன்னா என முன்னணி நடிகைகளுடன் நடித்து வந்தார்.

விட்டா சினிமாவில் நடிக்க வந்து விடுவார் போல என மீம்கள் பறக்க, அதிலும் ஒரு கை பார்த்து விடுவோமே என உண்மையாகவே தி லெஜண்ட் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமாகி விட்டார்.

ரசிகர்களுக்காக இறங்கி வந்த அண்ணாச்சி… ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாகும் தி லெஜண்ட்!

English summary

Legend Saravanan opens up about his Political entry in a recent press meet trending in social media. Legend Saravanan debuted in The Legend movie this year. Urvashi Rautela paired up with him in The Legend movie.