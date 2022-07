The Legend Twitter Review: ஹீரோவான லெஜண்ட் சரவணன்.. எப்படி இருக்கு தி லெஜண்ட்?

சென்னை: லெஜண்ட் சரவணன் நடிகராக தமிழ் சினிமாவில் இன்று அறிமுகமாகி உள்ளார்.

ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கத்தில் லெஜண்ட் சரவணன், ஊர்வசி ரவுத்தேலா, கீத்திகா திவாரி, ராய் லக்‌ஷ்மி, யாஷிகா ஆனந்த், பிரபு, விவேக், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள தி லெஜண்ட் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் 2500 தியேட்டர்களில் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிகாலை காட்சி எல்லாம் போட்டு அமர்க்களப்படுத்திய நிலையில், படத்தை பார்த்தவர்கள் ட்விட்டரில் போட்டுள்ள விமர்சனங்களை இங்கே பார்ப்போம்..

நாளை 'தி லெஜண்ட்' ரிலீஸ்.. அசுர வேகத்தில் விற்றுத் தீர்ந்த டிக்கெட்..650 தியேட்டரில் ஹவுஸ்புல்!

English summary

Kollywood fans trolls The Legend movie is the best spoof movie in Kollywood after watched FDFS. The Legend movie plot also very week and funny.