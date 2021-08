விவேக் தொகுப்பாளராக சிரிக்க வைத்த கடைசி காமெடி நிகழ்ச்சி ...LOL "எல் ஓ எல்- எங்க சிரி பாப்போம்"

சென்னை : "எல் ஓ எல்- எங்க சிரி பாப்போம்"இந்த ஆறு-அத்தியாய எழுதப்படாத (அன்ஸ்க்ரிப்டட்) ரியாலிட்டி நகைச்சுவை (காமெடி) தொடர்கள் 240 நாடுகள் மற்றும் பல தேசங்களில் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ஸ்ட்ரீம் ஆகும்.

எஸ் ஓ எல் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரைவெட் லிமிட்டெட்டால் தயாரிக்கப்பட்டு, பத்மஸ்ரீ நடிகர் மற்றும் நகைச்சுவை நடிகருமான, மறைந்த விவேக் , நடிகர் ஷிவாவுடன் தொகுத்து வழங்கும் இந்த தொடர் ஒரே இடத்தில் 10 பிரபலமான தமிழ் நகைச்சுவை நடிகர்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அளிப்பவர்களைக் கொண்டிருக்கும்.

அமேசான் ப்ரைம் சமீப காலமாக தனித்தன்மையான திரைப்படங்கள், டிவி நிகழ்ச்சிகள், ஸ்டான்ட்-அப் காமெடி, அமேசான் ஒரிஜினல்ஸ், அமேசன் ப்ரைம் ம்யூசிக் மூலமாக விளம்பரம்-இல்லா இசை கேட்பது, இந்தியாவின் பொருட்கள் தேர்வில் இலவச விரைவு டெலிவரி, மற்றும் ப்ரைம் கேமிங்குடன் மொபைல் கேமிங்க்உள்ளடக்க விஷயம் ஆகிய அனைத்தையும் பல ஆபர்களுடன் ஸ்ட்ரீம் செய்வதை நம்ப முடியாத மதிப்பை பெறுகிறது .

Legendary actor vivek's last comedy show will screen on august 27th worldwide. this show was host by vivek along with mirchi shiva. this show will be streem in 240 countries.