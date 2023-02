முதல் 1000 கோடி பிளஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட்... விஜய்யின் லியோ படத்துக்கு எகிறும் எதிர்பார்ப்பு?

சென்னை: விஜய்யின் லியோ பட சூட்டிங் காஷ்மீர் பகுதிகளில் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

மொத்தம் 2 மாதங்கள் வரை லியோ படத்தின் ஷூட்டிங் காஷ்மீரில் நடக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

முன்னதாக தளபதி 67 என்ற டைட்டிலுடன் தொடங்கப்பட்ட இந்தப் படத்தின் முழுமையான அப்டேட்டை படக்குழு அடுத்தடுத்து வெளியிட்டது.

இந்நிலையில், விஜய் - லோகேஷ் கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தப் படம் கோலிவுட்டில் முதல் 1000 கோடி பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The film crew announced that Thalapathy 67 starring Vijay is titled Leo. The film is releasing on 19th October on the occasion of the Ayudha Pooja holiday. It has been reported that Leo movie has collected Rs 250 crores through pre-release business with satellite and OTT rights. This movie is expected to collect 1000 crores at the box office.