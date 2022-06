ப்ளீஸ்...என் நண்பனை அப்படி சொல்லாதீங்க...அப்செட் ஆன லோகேஷ் கனகராஜ்

சென்னை : விக்ரம் படம் கொடுத்த பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவில் ரசிகர்களால் மட்டுமின்றி அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் டைரக்டர் ஆகி மாறி உள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

வெற்றி பட டைரக்டராக தமிழ் சினிமாவில் வலம் வருகிறார் லோகேஷ். இதுவரை 4 படங்களை இயக்கி, நான்கையும் வெற்றி படங்களாக தந்தவர் என்பவதால் இவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இவரது அடுத்தடுத்த படங்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள்.

கமலின் விக்ரம் படம் தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் வெறித்தனமாக வசூல் வேட்டை நடத்தி வருகிறது. இதைத் தொடர்ந்து தளபதி 67, விக்ரம் 3 என வரிசையாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க போகும் படங்களின் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இதனால் நாளுக்கு நாள் லோகேஷின் ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

In his recent interview Lokesh Kanagaraj said that trolls about Nelson was really upset to him. He requested fans to don't compair with one another. Nelson was his good friend. He also said that don't trolled anybody based on his work.