லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளேயும் ஒரு நடிகர் இருக்கார் பாருங்களேன்… இது எப்போன்னு தெரியுமா?

சென்னை: விக்ரமை தொடர்ந்து விஜய் நடிக்கும் தளபதி 67 படத்தை இயக்க உள்ளார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

விஜய் நடிக்கும் தளபதி 67 படம் குறித்த அபிஸியல் அப்டேட் டிசம்பரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், லேகேஷ் கனகராஜ் முதன்முறையாக ஒரு படத்தில் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

RJ Balaji is currently acting in the movie Singapore Salon. It has been reported that Lokesh Kanagaraj will play a special appearance in this film directed by Gokul.