நட்புக்காக களம் இறங்கும் லோகேஷ் கனகராஜ், ராகவா லாரன்ஸ்: மகிழ்ச்சியில் ரத்னகுமார், லிங்குசாமி

சென்னை: மேயாத மான், ஆடை, குலு குலு படங்கள் மூலம் கவனம் ஈர்த்தவர் இயக்குநர் ரத்னகுமார்.

லோகேஷ் கனகராஜ்ஜின் நெருங்கிய நண்பரான ரத்னகுமார், மாஸ்டர், விக்ரம் படங்களில் கதை, திரைக்கதை பிரிவில் பணியாற்றியுள்ளார்.

இந்நிலையில், ரத்னகுமார், லோகேஷ் கனகராஜ், ராகவா லாரன்ஸ், லிங்குசாமி ஆகியோர் ஒரு படத்தில் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Raghava Lawrence will be acting in a film produced by Lingusamy. It is reported that Rathna Kumar will direct the film and Lokesh Kanagaraj will write the story