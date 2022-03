பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொன்ன ஆண்டவர்...பதிலுக்கு லோகேஷ் கனகராஜ் என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க

சென்னை : டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ட்விட்டரில் அசத்தலாக வாழ்த்து பதிவிட்டார் கமலல்ஹாசன். இதற்கு லோகேஷ் கனகராஜ் பதிவிட்டுள்ள பதில் அனைவரையும் கவர்ந்து, லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது.

விஜய்யின் மாஸ்டர் பட வெற்றிக்கு பிறகு டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது கமல்ஹாசனை வைத்து விக்ரம் படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் லோகேஷ் கனகராஜிற்கு பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஜுன் 3ல் கமலின் விக்ரம் ரிலீஸ்...அட்டகாசமாக அறிவிப்பை வெளியிட்ட ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ்

English summary

Kamal shared his wishes to director Lokesh Kanagaraj. For this wish, director's reply attracts everyone. Lokesh Kanagaraj's admirable reply gets lots of likes. Fans create #Master, #Thalapathy67 hastags and shared their wishes. They makes these hastags into trending.