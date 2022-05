லோகேஷ் கனகராஜின் 36 வருட தவம்...இதுக்கு தான் தவமாய் தவம் இருந்தாரா

சென்னை : தனது 36 வருட தவம் நிறைவேறி உள்ளதாக டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார். அப்படி என்ன நடந்தது, இவர் எந்த விஷயத்திற்காக இத்தனை ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார் என அனைவரும் ஆச்சரியமும், குழப்பமுமாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

2017 ம் ஆண்டு வெளியான மாநகரம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு டைரக்டராக அறிமுகமானவர் லோகேஷ் கனகராஜ். அவரே எழுதி இயக்கிய இந்த படம் பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட நிலையில் கார்த்தியை வைத்து கைதி படத்தை இயக்கி, மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பதிவு செய்தார் லோகேஷ்.

Lokesh Kanagaraj's latest tweet about Kamal's appreciation goes like wildfire. Kamal watched Vikram movie and praised Lokesh for this movie. Lokesh shared his feeling on Kamal's appreciation. Netizens also wished Lokesh Kanagaraj for Vikram movie's grand success.