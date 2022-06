விக்ரம் டைட்டில் சாங்கை பாடியவர் லோகேஷ் பள்ளி சீனியரா...அவரே சொன்ன செம தகவல்

சென்னை : 1986 ல் விக்ரம் படம் ரிலீசான போதும் சரி, இப்போது விக்ரம் ரிலீசான பிறகும் சரி விக்ரம் டைட்டில் சாங் தான் செம மாஸாக திரும்பின பக்கமெல்லாம் ஒலிக்கிறது.

எத்தனை பாடல்கள் வந்தாலும் கேட்டதும் ஆட்டம் போட வைத்து, நம்மையும் அறியாமல் முணுமுணுக்க வைக்கும் பாடல், எவர் க்ரீன் பாடல் என சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் 1986 ல் கமல் நடித்து ரிலீசான விக்ரம் படத்தின் டைட்டில் சாங்.

கம்யூட்டரர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் பாடல் இது தான். மாஸ்ட்ரோ இளையராஜாவின் இசையில், கமல் தனது சொந்த குரலில் பாடிய இந்த பாடல் 1980 களில் செம ஃபேமஸ்.

English summary

Recently one of the fan sung Vikram title track song with so emotionaly after watching Vikram movie. This video goes viral in social media. In his recent interview, this video was shown to Lokesh Kanagaraj. But he said that the fan was his school days senior in very cool manner.