விக்ரம் படம் பார்க்க போறீங்களா...அதுக்கு முன்னால் இதை பண்ணுங்க...லோகேஷின் அட்வைஸ்

சென்னை : கமலின் விக்ரம் படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் உச்சகட்ட ஆர்வம், உற்சாகத்தில் உள்ளனர். இந்த சமயத்தில் விக்ரம் படத்தை பார்ப்பதற்கு முன் இதை செய்யுங்கள் என அட்வைஸ் வழங்கி உள்ளார் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் நாளை ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் 5000 தியேட்டர்களில் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. நான்கு மொழிகளில் வெளியிடப்பட உள்ள இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதிகாலை 4 மணிக்கு திரையிடப்பட உள்ளது.

English summary

Kamalhaasan's Vikram movie director Lokesh Kanagaraj tweet that fans who go to watch Vikram, please watch Kaitthi one again. Vikram will bring your to another world. Fans asked why Lokesh gave this advice.