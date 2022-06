ரோலக்ஸ் ரோலுக்கு லோகேஷ் என்னை தான் நினைச்சார்...முதல் முறையாக ஓப்பனாக சொன்ன பிரபலம்

சென்னை : விக்ரம் படம் பற்றி புது புது தகவல்கள் வெளியில் வந்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் விக்ரம் படத்திற்காக லோகேஷ் கனகராஜ் செய்திருந்த ஐடியா பற்றிய புதிய தகவல் ஒன்றை பிரபல ஹீரோ ஒருவர் ஓப்பனாக சொல்லி உள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசாகி, தற்போது வரை சூப்பர் ஹிட்டாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. நான்கு வாரங்களில் 400 கோடிகளை வசூல் செய்த விக்ரம் படம் நாளை 25வது நாளை எட்ட உள்ளது.

படத்தின் 25வது நாள் கொண்டாடத்திற்கு முன்பாகவே படக்குழுவினர் சக்சஸ் மீட் நடத்தி விட்டனர். ரசிகர்கள் விக்ரமின் வசூல் சாதனையை தினம் தினம் கொண்டாடி வருகின்றனர். விக்ரம் இன்னும் எத்தனை சாதனைகளை முறியடிக்க போகிறது என்பதை பார்க்க ஒட்டுமொத்த சினிமா உலகமும் ஆவலாக உள்ளது.

அஜித் தான் அந்த கேரக்டரில் நடிக்க சொன்னாரு.. அந்த கேரக்டர் என்னோட கேரியர் பெஸ்ட்டா அமைந்தது!

English summary

In his recent interview Malayalam actor Prithviraj Sukumaran said that very happy to know that Lokesh tells his name for Rolex role. If he make Vikram in Malayalam, he choose Dulqar for Rolex character. He also mentioned Vikram movie as example for many things in his interview.