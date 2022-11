மீரா மிதுனுக்கு லுக் அவுட் நோட்டீஸ்..அதிரடி காட்டும் போலீஸ்..அம்மணி வசமாக சிக்கிட்டாங்க!

சென்னை : தலைமறைவாக உள்ள மீராமிதுனுக்கு போலீசார் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகை மீரா மிதுனை தெரியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. அந்தளவுக்கு சர்ச்சைகளுக்கு பெயர் போனவர். ஏற்கனவே பல மோசடி புகார்கள் மற்றும் கொலை முயற்சி புகார்களிலும் இவர் சிக்கி உள்ளா.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மீரா மிதுன் இயக்குநர் சேரன் தன்னை தவறாக தொட்டதாக கூறி பரபரப்பை கிளப்பினார். ஆனால் குறும்படத்தை போட்டுகாட்டி, மீரா மிதுனின் மூக்கை உடைந்தார் கமல்.

English summary

Actress Meera Mitun, who was arrested last year for posting defamatory comments about people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribes community. the chennai central crime branch has sent a lookout notice to meera mithun