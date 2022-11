ரஜினி சாருக்கு நான் தான் ‘லவ் டுடே‘ ஹீரோனு தெரியல..பிரதீப் ரங்கநாதனின் கலகல பேட்டி!

சென்னை : லவ் டுடே படத்தில் நான் தான் ஹீரோ என்று ரஜினி சாருக்கு தெரியால என இயக்குர் பிரதீப் ரங்கநாதன் பேட்டி ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.

இயக்குநர் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில், வெளியான 'லவ் டுடே' படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்குநராக மட்டுமில்லாமல், ஹீரோவாகவும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

கதாநாயகியாக இவானா, ராதிகா சரத்குமார், சத்யராஜ், ரவீனா, யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

என்ன கொடுமை சார் இது.. பிரதீப் ரங்கநாதனிடம் வாய்ப்பு கேட்ட பிரேம்ஜி.. லவ் டுடே இயக்குநர் ட்வீட்!

English summary

Love Today, the recently released film directed by Pradeep Ranganathan and also starring him in the lead role is being received well by the audiences.director Pradeep Ranganathan interview