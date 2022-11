இது நிஜமா.. சென்னை, பெங்களூரு, கேரளா, மலேசியாவிலும் ஹவுஸ்ஃபுல்.. ’லவ் டுடே’ ஹீரோ நெகிழ்ச்சி!

சென்னை: கோமாளி படத்தை இயக்கிய பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கத்தில் அவரே நடித்து வெளியாகி உள்ள லவ் டுடே படத்திற்கு ரசிகர்கள் அமோக வரவேற்பை அளித்துள்ளனர்.

கடந்த வாரம் நித்தம் ஒரு வானம், லவ் டுடே மற்றும் காபி வித் காதல் உள்ளிட்ட சில படங்கள் வெளியாகின.

ஆனால், மற்ற படங்களை பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு அதிக காட்சிகளுடன் லவ் டுடே பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஹிட் அடித்து வருகிறது. இந்நிலையில், இயக்குநரும் ஹீரோவுமான ரங்கநாதன் பிரதீப் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ள நன்றி கடிதம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

இந்த பக்கம் ரச்சிதா.. அந்த பக்கம் மைனா.. காலில் விழுந்து கும்பிடு போட்டாலும் விடாத ராபர்ட் மாஸ்டர்!

English summary

Love Today actor Pradeep Ranganathan heartful Thanks Note for his fans and Producer Kalpathi Agoram for making his movie huge success. He also revealed Love Today screens getting higher not only in Tamil Nadu and also in Bengaluru, Kerala and Malaysia.