வசூலில் சம்பவம் செய்த லவ் டுடே… விஜய்க்கு கதை சொன்ன பிரதீப்… லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இதுதான்

சென்னை: பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கியுள்ள லவ் டுடே திரைப்படம் கடந்த வாரம் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

பாக்ஸ் ஆபிஸில் முன்னணி ஹீரோக்களின் படங்களுக்கே டஃப் கொடுத்துள்ள லவ் டுடே வசூலில் மாஸ் காட்டி வருகிறது.

லவ் டுடே படத்தின் வெற்றியால் பிரதீப் ரங்கநாதன் அடுத்து இயக்கவுள்ள படம் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கோமாளி படத்திற்காக எனக்கு பரீட்சை வைத்த பிரபுதேவா... லவ் டுடே பட இயக்குநர் பிரதீப் சுவாரசிய பேட்டி

English summary

Pradeep Ranganathan directed Love Today released in theaters has received a good response from the fans. According to box office sources, Love Today has collected Rs 20 crore so far. In this case, it has been reported that Pradeep Ranganathan will direct Vijay's film.