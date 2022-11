விஜய் பட ப்ரொடியூசரிடம் லவ் டுடே தெலுங்கு வெர்ஷன்… அடுத்த படத்துக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கிய பிரதீப்?

சென்னை: பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கியுள்ள லவ் டுடே திரைப்படம் கடந்த வாரம் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

முதல் நாளில் இருந்தே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற லவ் டுடே திரைப்படம் இப்போது தெலுங்கிலும் வெளியாகிறது.

மேலும், பிரதீப் ரங்கநாதன் இயக்கும் புதிய படத்தை தயாரிக்க முன்னணி பட தயாரிப்பு நிறுவனம் ரெடியாகிவிட்டது.

’மான நஷ்ட வழக்கு போடுவேன்’..அவதூறாக பேட்டி அளித்த பயில்வான் ரங்கநாதன்..ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சகோதரி ஆவேசம்

English summary

Dil Raju’s Sri Venkateswara Creations and AGS Entertainment are bringing the Telugu version of Love Today to cinemas from November 18th. Director-cum-actor Pradeep Ranganathan to join hands with Studio Green for his new film. Pradeep will be playing the lead role.