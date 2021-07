இளம் ஹீரோவுடன் மெகா கூட்டணி...அடுத்த அதிரடிக்கு தயாராகும் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்

சென்னை : தற்போது லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு டாப் நடிகர்களின் படங்களை தயாரித்து வருகின்றன. தமிழில் மட்டுமல்ல தெலுங்கிலும் இவர்கள் தயாரிக்கும் மெகா பட்ஜெட் படங்கள் விறுவிறுப்பாக தயாராகி வருகின்றன.

ராம் சரண் ,ஷங்கர் படத்தில் வில்லனாக நடிக்கும் விஸ்வாசம் வில்லன்!

ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த, விஜய் நடிக்கும் பீஸ்ட், சூர்யா நடிக்கும் சூர்யா 40 போன்ற பல படங்களை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. இவற்றில் அண்ணாத்த படம் தீபாவளி ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Lyca Productions is all set to team up with popular actor Atharvaa next which will be directed by A Sarkunam. Radikaa Sarathkumar will also be seen in a prominent role.