கமலுக்குப் போட்டியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய ரஜினி… அடேங்கப்பா இத்தனை கோடியா? இதெல்லாம் நியாயமா?

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதனைத் தொடர்ந்து லைகா நிறுவனம் தயாரிக்கும் இரண்டு படங்களில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த இரண்டு படங்களுக்கு ரஜினிக்கு கொடுக்கப்படும் சம்பளம் குறித்த தகவல் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. Following this, Rajini will act in 2 films produced by Lyca. It is reported that Rajini will be paid Rs 300 crore salary for this films.