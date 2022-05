மாநாடு படத்தின் மொத்த வசூல் இது தான்... ரசிகர்களிடம் ஓப்பனாக சொன்ன தயாரிப்பாளர்

சென்னை : சிம்பு நடித்த மாநாடு படம் இதுவரை உலகம் முழுவதும் எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்ற விபரத்தை அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி ஓப்பனாக அறிவித்துள்ளார்.

டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிலம்பரசன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்,ஏ.சந்திரசேகர், ஒய்.ஜி.மகேந்திரா, கருணாகரன், பிரேம்ஜி உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருந்தார். ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமாக இயக்கப்பட்டிருந்த இந்த படம் டைம் லூப்பை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டது.

English summary

Silambarasan starred Maanaadu movie released on last year November. It already completes 100th day and joind in 100 crore box office collection club. Now Producer of the movie Suresh Kamatchi officially announced that Maanaadu movie collects 117 crores world wide. He also thanked the movie team.