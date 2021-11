சிம்புவின் மாநாடு இரண்டாவது டிரைலர் எப்போது ?

சென்னை : டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்துள்ள படம் மாநாடு. வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பேனரில் சுரேஷ் காமாட்சி இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளார். இந்த படத்திற்கு யுவன்சங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

கல்யாணி பிரியதர்ஷன், எஸ்ஜே சூர்யா, பிரேம்ஜி, கருணாகரன், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. நவம்பர் 4 ம் தேதி தீபாவளிக்கே ரிலீசாகும் என முதலில் அறிவிக்கப்பட்டு, பிறகு கடைசி நிமிடத்தில் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

English summary

Simbu starred Maanaadu movie second trailer is set to release on november 18th along with audio launch. post production of this movie is in full fedge. The movie team has planned to release the movie on november 25th.