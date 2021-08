15 வருடங்களுக்கு முன் இதே நாளில்… ஸ்டார் கேமரா… ஆக்ஷன்… ட்விட்டரில் நெகிழ்ந்த வெங்கட்பிரபு !

சென்னை : இயக்குனர் வெங்கட்பிரபு இயக்குனராக அவதாரம் எடுத்து 15 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்ததை நெகிழ்ச்சியுடன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

தற்போது இவர், சிம்பு நடித்த மாநாடு திரைப்படத்தி இயக்கி உள்ளார். இத்திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து வெளியீட்டுக்கு தயாராக உள்ளது.

திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டதும் இத்திரைப்படம் திரைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தாறுமாறாய் தாராளம் காட்டும் வெப் சீரிஸ் நடிகை.. 3 மில்லியனாக எகிறிய ஃபாலோயர்ஸ்!

English summary

Venkat Prabhu is an Indian filmmaker, actor, director and playback singer in the Tamil film industry. He happily shared on his Twitter page that he has completed 15 years as a director.