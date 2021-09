சிம்புவின் வாழ்நாள் கனவு அண்ணாத்த மூலம் நிறைவேறுகிறது!

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் திரைப்படங்கள் ஒவ்வொரு முறை வெளியாகும் போதும் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் ஆரவாரமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

இந்த வகையில் சிறுத்தை சிவா கூட்டணியில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இணைந்துள்ள அண்ணாத்த திரைப்படமும் பல்வேறு கட்டங்களாக வேற லெவலின் தயாராகிவருகிறது.

இந்த நிலையில் அண்ணாத்த திரைப்படம் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்ததை அடுத்து சிம்புவின் நீண்ட நாள் கனவும் நிறைவேறுகிறது.

அண்ணாத்த ஆட்டம் ஆரம்பம்.. வேட்டி சட்டையில் கெத்தா மிரட்டும் ரஜினிகாந்த்.. வெளியானது ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

English summary

Simbu's maanaadu to be release on the occassion of diwali which rajini starring annaatthe also release on that same day. from that simbu's lifetime dream will come to real. simbu's childhood dream is that to became a big star like rajini. now these two stars movie will release on same day.