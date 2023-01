மாவீரன் படக்குழுவின் பொங்கல் கொண்டாட்டம்... ஜோடியாக வந்த சிவகார்த்திகேயன், அதிதி

சென்னை: டான், பிரின்ஸ் திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் தற்போது 'மாவீரன்' படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

மடோன் அஸ்வின் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக அதிதி ஷங்கர் நடிக்கிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் முரட்டுக்காளை பட பிஜிஎம்முடன் மாவீரன் படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

கழுத்தை நெறிக்கும் கடன்... மாவீரன் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்...?: அப்செட்டான சிவகார்த்திகேயன்!

English summary

Sivakarthikeyan is currently acting in Maaveeran. Aditi Shankar is acting opposite Sivakarthikeyan in this film. In this case, the Maaveeran film crew including Sivakarthikeyan and Aditi celebrated Pongal. This video is trending now.