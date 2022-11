பிரின்ஸ் தோல்விக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை… ரிலீஸ் அப்டேட்டுடன் மீண்டும் தொடங்கிய மாவீரன் ஷூட்

சென்னை: சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் தீபாவளிக்கு வெளியான பிரின்ஸ் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வரும் 'மாவீரன்' படத்தின் படப்பிடிப்பில் அவருக்கும் இயக்குநர் மடோன் அஷ்வினுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

இதனால், மாவீரன் படத்தின் ஷூட்டிங் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் சில தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.

English summary

It was reported that the shooting of Maveeran was halted due to an issue between Sivakarthikeyan and director Madonne Ashwin. While this information was said to be a rumor, the shooting of Maveeran's next schedule started today. Also, the Maaveeran team is planning to release this film in March next year.