தென்னிந்திய ஹிட் படங்கள் லிஸ்ட்...சிக்கலில் மாட்டிய மாதவன்...இப்படியா போய் சிக்குவாரு?

சென்னை : நடிகர் மாதவன் இந்தியாவின் பல மொழிகளிலும் பிரபலமான நடிகராக உள்ளார். இவர் நடித்த ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட் படம் சமீபத்தில் ரிலீசாகி பாசிடிவ் விமர்சனங்களை பெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து மாதவன் இந்தியில் நடித்து வரும் 'Dhokha - Round D Corner'படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்ட மாதவனிடம், நீங்கள் ரீமேக் படங்கள் எடுப்பீர்களா என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

சமீப காலமாக பாலிவுட்டில் எடுக்கப்படும் ரீமேக் படங்கள் மட்டுமின்றி, பல படங்களும் அடுத்தடுத்து தோல்வியை சந்தித்து வருகின்றன. அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களும் தோல்வி அடைவதால் பாலிவுட்டே அதிர்ச்சியில் உள்ளது.

Madhvan said, "If the film is good, public will come to the theatres. When we talk about South films that have done well, let me tell you clearly that Bahubali 1, Bahubali 2, RRR, Pushpa, KGF 1 and 2, are the only south Indian films that have done better than movies of Hindi film actors.