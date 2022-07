பாராட்டுக்களை பெற்றாலும்.. பாக்ஸ் ஆபிஸில் கல்லா கட்டலையே.. ராக்கெட்ரி முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

சென்னை: பான் இந்தியா படமாக வெளியான மாதவனின் ராக்கெட்ரி படத்தை பார்த்த பலரும் நம்பி நாராயணன் பயோபிக் பார்க்க வேண்டிய படம் என பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை கொடுத்து பாராட்டினார்கள்.

ஆனால், படத்தை பார்க்க தியேட்டருக்கு மக்கள் கூட்டம் படையெடுத்து வரவில்லை என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மையாக மாறி உள்ளது.

பல புரமோஷன் வேலைகளை மாதவன் செய்தாலும், பாக்ஸ் ஆபிஸில் அது ஒரு பைசாவுக்கு கூட பிரயோஜனம் ஆகவில்லை என்கின்றனர்.

